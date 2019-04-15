|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

ПриватБанк внезапно отключил Приват24: что произошло

840Читать материал на украинском

ПриватБанк ночью в воскресенье, 14 апреля, временно отключал свою систему интернет-банкинга Приват24 для клиентов.

"Для обеспечения стабильной работы электронных банковских сервисов в период высокой загрузки, специалисты банка проводят работы по подключению дополнительных мощностей", – говорится в сообщении на сайте.

При этом в мобильном приложении на стартовых страницах также всплывало уведомление о технических работах.

Новости
Блокировка на 880 млн: ПриватБанк рассказал о борьбе с незаконными операциями

При этом в ПриватБанке не стали объяснять о подключении каких конкретно дополнительных мощностей шла речь.

ПриватБанк внезапно отключил Приват24: что произошло

Технические работы оказались абсолютным сюрпризом, неожиданными для клиентов – людей не уведомляли о них заблаговременно, пишет UBR.

ПриватБанк внезапно отключил Приват24: что произошло

"Никаких официальных сообщений не появлялось ни в самом Приват24, ни в клиентской рассылке, ни на официальном сайте самого ПриватБанка", – говорится в сообщении.

ПриватБанк внезапно отключил Приват24: что произошло

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 октября 2018 года ПриватБанк временно остановил все операции с платежными картами в рамках процесса миграции на новую версию систем управления базами данных.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
Украина
Тег
ПриватБанк
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения