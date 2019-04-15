ПриватБанк внезапно отключил Приват24: что произошло

ПриватБанк ночью в воскресенье, 14 апреля, временно отключал свою систему интернет-банкинга Приват24 для клиентов.

"Для обеспечения стабильной работы электронных банковских сервисов в период высокой загрузки, специалисты банка проводят работы по подключению дополнительных мощностей", – говорится в сообщении на сайте.

При этом в мобильном приложении на стартовых страницах также всплывало уведомление о технических работах.

При этом в ПриватБанке не стали объяснять о подключении каких конкретно дополнительных мощностей шла речь.

Технические работы оказались абсолютным сюрпризом, неожиданными для клиентов – людей не уведомляли о них заблаговременно, пишет UBR.

"Никаких официальных сообщений не появлялось ни в самом Приват24, ни в клиентской рассылке, ни на официальном сайте самого ПриватБанка", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 октября 2018 года ПриватБанк временно остановил все операции с платежными картами в рамках процесса миграции на новую версию систем управления базами данных.

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