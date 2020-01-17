ПриватБанк вернут Коломойскому? Монобольшинство отложило закон о запрете

Верховная Рада перенесет голосование по законопроекту №2571, который запрещает возврат неплатежеспособных банков бывшим владельцам, в том числе государственного ПриватБанка миллиардеру Игорю Коломойскому.

В частности, комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пока не будет рассматривать соответствующую инициативу. Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова в комментарии НВ.

По ее словам, регулятор и комитет еще дорабатывают законопроект №2571.

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"Там нет каких-то кардинальных изменений, просто есть определенные позиции, которые нам надо согласовать", – резюмировала она.

Также стало известно, что бывший топ-менеджер ПриватБанка Александр Дубилет через суд обжаловал его национализацию.

Производство по иску бывшего главы правления к Фонду гарантирования вкладов, Минфину и ПриватБанку Хозяйственный суд Киева открыл 2 января 2020 года. До перехода учреждения в госсобственность Дубилет был миноритарным акционером банка – он владел 2,7249% акций.

Александр Дубилет – отец министра Кабинета министров Украины Дмитрия Дубилета, который ранее также работал в ПриватБанке IT-директором.

Принятие законопроекта о невозвращении ПриватБанка Коломойскому откладывается

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащих им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

24 мая банк подал апелляционную жалобу по делу №826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании “ТрианталИнвестментс ЛТД” об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

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