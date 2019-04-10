ПриватБанк угодил в конфуз с рекламой Зеленского: в чем дело

Неизвестные увели у ПриватБанка домен liqpay.com и перенаправили его на сайт команды кандидата в президенты Владимира Зеленского, а после на ролик с классической музыкой в YouTube.

Об этом написал в Facebook экономист Владимир Компаниец. Он также поделился реакцией команды Зеленского на недоразумение.

"Кто-то неизвестный купил домен liqpay.com , ранее принадлежавший ПриватБанку и настроил редирект на наш сайт. А нам даже защищаться не надо, потому что мы ничего подобного не делали в течение всей кампании и начинать не собираемся. Как вы видите, у нас очень большая аудитория, а такие способы уже давно не являются эффективными", – открестились у кандидата от рекламы.

Ситуацию подтвердили и в самом банке. Пресс-секретарь ПриватБанка Инна Музычук опубликовала официальное заявление, в котором объяснила, что домен ранее принадлежал банку, однако сейчас используется совершенно другой адрес сайта.

"Единственным официальным ресурсом и веб-сайтом сервиса мгновенных платежей LiqPay является liqpay.ua – который является разработчиком и владельцем самого массового и популярного в Украине сервиса оплаты в сети. А перенаправление на сайт штаба одного из кандидатов осуществляет не "ПриватБанк", а владелец домена liqpay.com", – написала она.

ПриватБанк Укринформ

По ее словам, если пользователь зашел в интернет-магазин и оплачивает через LiqPay, а его при этом перебрасывает на рекламу кандидата, то это значит, что интернет-магазин использует старую ссылку.

"Такая переадресация при оплате происходит только в тех интернет-магазинах, которые используют на своих сайтах устаревшие с лета 2017 года протоколы подключения к Liqpay. Владельцам интернет-магазинов рекомендовано обновить протоколы и пользоваться официальным сервисом ПриватБанка", – объяснила Музычук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация о том, что национализацию ПриватБанка могут признать незаконной.

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