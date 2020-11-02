ПриватБанк списал свыше 3 млрд грн кредитов бывшим акционерам

ПриватБанк в III квартале списал кредиты, которые связывает с бывшими акционерами, на 3,16 млрд гривен.

За весь 2019 год этот показатель составил лишь 3 млн гривен. Об этом сообщает Finbalance.

На конец сентября общий объем кредитного портфеля, который банк связывает с предыдущими акционерами, составил 217,3 млрд гривен. В начале года сумма составляла 210,6 млрд гривен.

В ПриватБанке отмечают, что "этот портфель имеет общие показатели кредитного риска, независимо от классификации отрасли экономики и направления коммерческой деятельности на дату выдачи таких кредитов".

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