ПриватБанк снова "лег": украинцы пожаловались на новый серьезный сбой

В четверг, 12 июля, по состоянию на 21:00 терминалы самообслуживания ПриватБанка перестали проводить финансовые операции, а наличные из банкоматов практически невозможно снять.

Пользователи сети также сообщают о трудностях. В частности, банкоматы других финансовых учреждений не идентифицируют карты ПриватБанка.

На "горячей линии" банка заявили о регламентных технических работах по обновлению программного обеспечения, которые могут привести к сбоям в работе системы. В финучреждении обещают закончить работы в кратчайшие сроки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июля в системе ПриватБанка произошел масштабный сбой, в результате которого не работали банкоматы, а сервис Приват24 не осуществлял операции.