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19 марта • обновлено в 16:45
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ПриватБанк принял меры с картами на период карантина

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Государственный Приватбанк продолжит действие зарплатных, пенсионных и социальных карт для выплат на 90 дней, если окончание срока их действия приходится на период карантина.

Об этом сообщила в четверг, 19 марта, пресс-служба финучреждения.

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"Их можно будет использовать еще три месяца без замены. Клиенту не нужно идти в отделение или заказывать доставку для перевыпуска. Срок действия всех карт для выплат и карты для выплат Gold будет продлен автоматически", – сказано в сообщении.

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В пресс-службе добавили, что такие карты будут работать в привычном режиме без ограничений – платежи, покупки в интернете и другие транзакции будут проводится без проблем.

При этом Приватбанк на период карантина рекомендует осуществлять платежи, получать переводы и другие услуги с помощью Privat24, терминалов самообслуживания и банкоматов, а также ограничить использование наличных денег, оплачивая покупки в торговой сети картами или электронными кошельками.

Как сообщал OBOZREVATEL, аномального спроса на наличные деньги нет ни в Киеве, ни по всей стране. Об этом рассказали в украинских банках. Там говорят, что все спокойно, к тому же большинство расчетов сейчас происходит по безналу.

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Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Тег
ПриватБанк
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