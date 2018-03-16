ПриватБанк предупредил украинцев о новой афере в сети

В социальной сети Instagram появился ряд фейковых мошеннических аккаунтов, которые от имени "ПриватБанка" предлагают зарегистрироваться на сомнительный сайтах, чтобы "получить деньги".

"При регистрации у пользователей просят ввести личные данные и информацию о счетах в ПриватБанке", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте финучреждения.

В комментариях фейковые аккаунты пользователей рассказывают, что им якобы уже зачислили эти деньги на карточку банка.

В связи с этим ПриватБанк призвал пользователей быть осторожными, чтобы не попасть на крючок мошенников.

Ранее "Обозреватель" писал о новой афере при оплате картой.