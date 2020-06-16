ПриватБанк предупредил о новой схеме мошенников: звонят с реального номера

Украинцы стали жертвами новой схемы мошенников, которые звонят с реального номера финучреждения и представляются сотрудниками ПриватБанка.

Об этом сообщает пресс-служба банка в Facebook. Отмечается, что жулики нарочно звонят с номера +380567161131. Клиенты могут воспринять код банка 056, как настоящий от официальных лиц учреждения и обманом лишиться денег на счету.

Отмечается, что клиентам звонят с вышеуказанного номера и называются менеджером ПриватБанка. После чего огорчают новостью, что карта заблокирована, а чтобы ситуацию исправить, нужно назвать свои данные, в том числе и CVV2-код.

В банке пояснили, что этот номер и вправду им принадлежит, но используют его только для приема звонков: "Если вам звонят с этого номера, ни в коем случае не берите трубку, это мошенники".

Кроме того, в учреждении напомнили, что сотрудники банка никогда не звонят и не присылают сообщений с просьбой назвать номер карты, срок действия, CVV2-код карты, пароль для Приват24, а также пароли, которые приходят вам в сообщениях.

ПриватБанк предупредил о мошенниках Facebook ПриватБанка

Как сообщал OBOZREVATEL, украинских пользователей торговой площадки OLX начали атаковать хакеры из России. Под предлогом продажи товара они узнают данные карточки покупателя, а потом снимают с нее деньги.