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3 апреля • обновлено в 22:59
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"ПриватБанк" подал иск против Коломойского и Боголюбова на $5,5 млрд

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"ПриватБанк" подал иск против бывших владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на суму $5,5 млрд.

Иск связан с сомнительными транзакциями, которые были проведены банком в период с 2013 по 2016 годы, сообщил член Наблюдательного совета госбанка Роман Сульжик в эфире программы "Свобода слова" с Савиком Шустером.

"ПриватБанк" подал новый иск в юрисдикцию Кипра против бывших владельце банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на суму 5,5 млрд долларов. Этот иск связан с сомнительными транзакциями, которые были проведены в "ПриватБанке" в период с 2013 по 2016 годы. И на этот раз иск подан еще и на одного из тогдашних членов правления и двух компаний на Кипре, которые принадлежат людям, связанным с бывшими владельцами "Привата", – заявил Сульжик.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада на внеочередном собрании 30 марта в первом чтении приняла законопроект, регулирующий работу банковской деятельности и от которого, в том числе, зависит получение финансовой помощи от МВФ.

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Тема
Национализация ПриватБанка
Персоны
Геннадий Боголюбов Игорь Коломойский Савик Шустер
Место
Украина
Тег
ПриватБанк
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