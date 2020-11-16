ПриватБанк отсудил миллиард у бывшего владельца

Суд удовлетворил иск ПриватБанка к компании "Агротерминал" и решил взыскать с нее 1 млрд гривен задолженности. Компания была поручителем фирмы "Бориваж", которая в частности является основателем "Агротерминал Логистик". Конечным бенефициаром которой является экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский.

Об этом говорится в решении Хозяйственного суда Одесской области от 30 октября, сообщает Finbalance. Из-за нарушения должником своих обязательств ПриватБанк разорвал кредитный договор.

В свою очередь "Агротерминал" отметила, что предельный срок возврата займа, который был установлен кредитным соглашением, – 3 ноября 2026 года.

Суд решил, что ПриватБанк правомерно воспользовался правом на направление сообщения о досрочном расторжении кредитного договора.

По данным госреестра, основатель "Агротерминал" – компания "Бориваж", бенефициарами которой значатся Александр Скотник и Нарек Будагян (через ООО "Терминал-Южный"), Ангонас Гарофита Николета (через Амертана Холдингс ЛТД), Эммануэль Флорентина Христиана (через Енстревио Инвестментс Лимитед ), Арести Сеодоро (через Окталенса Холдингс ЛТД).

"Бориваж" и Скотник также являются учредителями "Агротерминал Логистик". Предприятие было поручителем ПриватБанка по рефинансированию, привлеченному банком у НБУ еще до национализации.

Предметом ипотеки был зерновой терминал "Бориваж" в Одесской области (в акватории порта "Южный", общая мощность перевалки – 2 млн тонн зерновых в год), его стоимость, согласованная сторонами ипотечного договора, составила 5,54 млрд грн.

Как сообщал OBOZREVATEL , в сентябре 2017 года Печерский райсуд Киева арестовал зерновой терминал "Бориваж" в Одесской области, принадлежащий компании "Агротерминал Логистик".

Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры в рамках уголовного производства на счет 19 млрд гривен рефинансирования НБУ для "Привата". По мнению следствия, имущество могли приобрести в результате совершения уголовного преступления.

Конечным бенефициаром "Агротерминал Логистик" является Игорь Коломойский.