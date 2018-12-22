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/Новости экономики

Дело ПриватБанка: Украина решилась на последнюю меру против Коломойского

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ПриватБанк подал апелляцию на решение Высокого суда Лондона о несоответствии его юрисдикции иску государственного банка к экс-владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Соответствующую апелляцию направили в Апелляционный суд Англии и Уэльса, сообщает "Интерфакс-Украина".

23 ноября Высокий суд Лондона признал, что ПриватБанк стал жертвой масштабных мошеннических действий на сумму примерно от 329 млн до 1,2 млрд долларов. Однако судья пришел к выводу, что английский суд не имеет юрисдикции для рассмотрения иска банка против его бывших акционеров.

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При этом приказ о замораживании активов Коломойского и Боголюбова останется в действии до тех пор, пока Апелляционный суд не услышит дальнейшую заявку банка.

Игорь Коломойский

Игорь Коломойский

УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, что привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Коломойскому, Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

Персона
Игорь Коломойский
Место
Украина
Тег
ПриватБанк
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