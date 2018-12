Дело ПриватБанка: Украина решилась на последнюю меру против Коломойского

ПриватБанк подал апелляцию на решение Высокого суда Лондона о несоответствии его юрисдикции иску государственного банка к экс-владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Соответствующую апелляцию направили в Апелляционный суд Англии и Уэльса, сообщает "Интерфакс-Украина".

23 ноября Высокий суд Лондона признал, что ПриватБанк стал жертвой масштабных мошеннических действий на сумму примерно от 329 млн до 1,2 млрд долларов. Однако судья пришел к выводу, что английский суд не имеет юрисдикции для рассмотрения иска банка против его бывших акционеров.

При этом приказ о замораживании активов Коломойского и Боголюбова останется в действии до тех пор, пока Апелляционный суд не услышит дальнейшую заявку банка.

Как сообщал OBOZREVATEL, международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, что привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Коломойскому, Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.