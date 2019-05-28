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ПриватБанк обжаловал решение о незаконности национализации

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ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

"Подана апелляционная жалоба на решение Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 по делу №826 / 7432/17 по иску Коломойского И.В. об отмене решения о выводе неплатежеспособного ПАО КБ ПриватБанк с рынка с участием государства", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте финансового учреждения.

Кроме того, 24 мая банк подал апелляционную жалобу по делу № 826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании “ТрианталИнвестментс ЛТД” об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

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Место
Украина
Тег
ПриватБанк
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