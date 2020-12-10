ПриватБанк напомнил, какие данные карт ни в коем случае нельзя называть по телефону

ПриватБанк сообщил, что ни в коем случае нельзя сообщать по телефону персональные данные, ПИН-коды, три цифры на обратной стороне карты.

Украинцев также призывают не называть SMS-коды от банков, мобильных операторов и любую другую информацию относительно счетов. Об этом говорится на странице ПриватБанка в Facebook.

Прежде всего мошенники требуют у доверчивых людей сообщить номер карты, срок ее действия и другую платежную информацию.

Злоумышленник может назваться:

работником банка

работником НБУ, Пенсионного фонда, Фискальной службы

работником полиции

работником коммунальных служб

работником мобильного оператора

покупателем товара.

Что делать, когда вы получаете подозрительный звонок с якобы банка:

Когда вам присылают СМС или звонят с подозрительных номеров, нужно сразу перезвонить менеджерам вашего банка по телефонам, которые выдавал сам банк при открытии вашего счета (или на горячую линию).

Эти номера можно узнать на сайте банка. Также их обычно указывают на оборотной стороне карты.

Сотрудники банка всегда называют вас по имени и отчеству и, не запрашивая никаких персональных данных, открывают вашу информацию по карте.

Попросите сотрудника банка проверить, что происходит с вашими счетами. Когда в банке подтвердят, что никаких операций они не проводили, нужно сразу через них передать номера телефонов, с которых пришел звонок, в службу безопасности. Сам номер звонившего рекомендуется заблокировать.

Мошенники обычно не знают, есть ли у вас карта того или иного банка. Чаще всего они наугад называют ПриватБанк или Ощадбанк (как наиболее популярные) и просят сообщить номер карты и CVV-код. Настоящие сотрудники банков такое никогда не спрашивают.

В ходе манипуляций мошенники могут попросить сказать код из СМС, которое может прийти на ваш телефон. Этого говорить ни в коем случае нельзя, так как это чаще всего код, которым вы подтвердите перевод денег аферистам.

Также ни в коем случае нельзя устанавливать приложения, которые вам могут предложить установить. Вероятнее всего это будут или шпионские программы, или программы, которые другим образом помогут мошенникам забрать ваши деньги.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как аферисты воруют деньги с карт украинцев.