ПриватБанк напомнил, какие данные карт ни в коем случае нельзя называть по телефону

Роман Груша
Роман Груша
Экономика
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ПриватБанк напомнил, какие данные карт ни в коем случае нельзя называть по телефону

ПриватБанк сообщил, что ни в коем случае нельзя сообщать по телефону персональные данные, ПИН-коды, три цифры на обратной стороне карты.

Украинцев также призывают не называть SMS-коды от банков, мобильных операторов и любую другую информацию относительно счетов. Об этом говорится на странице ПриватБанка в Facebook.

Прежде всего мошенники требуют у доверчивых людей сообщить номер карты, срок ее действия и другую платежную информацию.

Злоумышленник может назваться:

  • работником банка

  • работником НБУ, Пенсионного фонда, Фискальной службы

  • работником полиции

  • работником коммунальных служб

  • работником мобильного оператора

  • покупателем товара.

Что делать, когда вы получаете подозрительный звонок с якобы банка:

  • Когда вам присылают СМС или звонят с подозрительных номеров, нужно сразу перезвонить менеджерам вашего банка по телефонам, которые выдавал сам банк при открытии вашего счета (или на горячую линию).

  • Эти номера можно узнать на сайте банка. Также их обычно указывают на оборотной стороне карты.

  • Сотрудники банка всегда называют вас по имени и отчеству и, не запрашивая никаких персональных данных, открывают вашу информацию по карте.

  • Попросите сотрудника банка проверить, что происходит с вашими счетами. Когда в банке подтвердят, что никаких операций они не проводили, нужно сразу через них передать номера телефонов, с которых пришел звонок, в службу безопасности. Сам номер звонившего рекомендуется заблокировать.

  • Мошенники обычно не знают, есть ли у вас карта того или иного банка. Чаще всего они наугад называют ПриватБанк или Ощадбанк (как наиболее популярные) и просят сообщить номер карты и CVV-код. Настоящие сотрудники банков такое никогда не спрашивают.

  • В ходе манипуляций мошенники могут попросить сказать код из СМС, которое может прийти на ваш телефон. Этого говорить ни в коем случае нельзя, так как это чаще всего код, которым вы подтвердите перевод денег аферистам.

  • Также ни в коем случае нельзя устанавливать приложения, которые вам могут предложить установить. Вероятнее всего это будут или шпионские программы, или программы, которые другим образом помогут мошенникам забрать ваши деньги.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как аферисты воруют деньги с карт украинцев.

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