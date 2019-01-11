ПриватБанк на время остановит операции с картами: когда ждать

ПриватБанк в ночь с пятницы на субботу 12 января на пару часов ограничит все операции с банковскими карточками.

Как сообщили в пресс-службе банка, с 24:00 до 04:00 субботы банк будет проводить технологические работы. Отмечается, что специалисты выбрали ночное время, поскольку именно тогда большинство клиентов не проводят операций.

"Во время этой четырехчасовой паузы регламента карточных операций банк также обеспечит проведение технологических работ по повышению качества работы сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка", - написала руководитель пресс-службы "ПриватБанка" Инна Музычук.

По ее словам, ПриватБанк ожидает в первом полугодии 2019-го роста количества карточных транзакций на 15%, поэтому финучреждение планирует провести технологические работы до этого периода.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине мошенники нашли новый способ забрать деньги у клиентов ПриватБанка. Злоумышленники создали фейковый аккаунт в Instagram, где объявили об акции, в рамках которой первым 10 тысячам подписчиков обещают выплатить по 500 грн в обмен на номер карты.

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