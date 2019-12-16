ПриватБанк могут отдать Коломойскому: суд вернулся к делу о национализации

Шестой апелляционный административный суд Киева в четверг, 19 декабря, начнет рассмотрение апелляции государства на решение об обжаловании неплатежеспособности ПриватБанка.

Ответчиками в этом деле являются Национальный банк Украины, Фонд гарантирования вкладов физических лиц, Кабинет министров и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Об этом сообщает "НВ".

В судейскую коллегию вошли Евгений Чаку, Евгений Мезенцев и Виталий Файдюк. Все эти судьи уже имеют опыт рассмотрения дел, связанных с ПриватБанком, при этом не в пользу государства.

В частности, в апреле накануне победы Владимира Зеленского на президентских выборах, Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка.

Решения этого суда в пользу олигарха Игоря Коломойского дает возможность судье Хозсуда Киева Людмиле Шкурдовой возобновить производство, признать недействительной продажу ПриватБанка Министерству финансов и вернуть акции бывшим владельцам.

Шестой апелляционный административный суд Киева начнет рассмотрение апелляции государства на решение об обжаловании неплатежеспособности ПриватБанка

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащих им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

24 мая банк подал апелляционную жалобу по делу №826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании “ТрианталИнвестментс ЛТД” об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

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