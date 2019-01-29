Приструнить Мадуро: США нанесли мощный удар по Венесуэле

США ввели жесткие санкции против нефтяного сектора Венесуэлы.

В частности, под ограничения попадает государственный нефтяной концерн PdVSA.Об этом сообщил министр финансов США Стивен Мнучин, сообщает DW.

Венесуэла по-прежнему сможет продавать нефть на мировом рынке, однако вырученные средства будут направляться на заблокированные счета, доступа к которым у нынешнего руководства страны во главе с президентом Николасом Мадуро, не будет.

Советник по национальной безопасности Джон Болтон рассказывает журналистам о санкциях

Несмотря на санкции, американские нефтеперерабатывающие заводы, зависящие от венесуэльских поставок, продолжат работу, как и американская дочка PdVSA под названием CITGO. Условием продолжения их деятельности является перечисление средств на счета, заблокированные для режима Мадуро.

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, который провозгласил себя исполняющим обязанности президента, тем временем объявил о грядущей смене руководства PdVSA и CITGO.

#ComunicadoOficial al pueblo de Venezuela de los avances logrados sobre el:



Acuerdo en solicitud de protección de activos del Estado venezolano.#ANAvanzaConResultados pic.twitter.com/i7ec6UyKbm — Juan Guaidó (@jguaido) 28 января 2019 г.

В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро утверждает, что новые санкции США в отношении компании PDVSA направлены на то, чтобы получить контроль над Citgo.

"Сегодня Соединенные Штаты решили украсть Citgo у Венесуэлы", – уверен он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Николас Мадуро, против которого восстали граждане страны и лидеры оппозиции, обвинил страны Европейского Союза в потакании американскому главе Дональду Трампу.

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