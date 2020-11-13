Присоединение Украины к европейскому "зеленому курсу" открывает новые перспективы для бизнеса, - гендиректор Группы Метинвест

Присоединение Украины к европейскому "зеленому курсу" откроет новые перспективы для бизнеса. Снижение выбросов вредных веществ в окружающую среду – это общемировой тренд, который активно внедряется на предприятиях Группы Метинвест и который становится важным фактором конкурентоспособности украинской продукции на мировом рынке. Об этом в совместном спецвыпуске НВ и The Economist сообщил гендиректор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

"Всемирная изоляция дала толчок для роста сервисных компаний по всему миру, массовых онлайн-миграций трудовых ресурсов и улучшения экологии. С другой, вспышка пандемии привела к затронувшему все крупные экономики спаду, который влияет на международную торговлю промышленными товарами и усиливает запросы на протекционистские меры", – констатировал Рыженков.

Одной из таких мер, направленных на защиту внутренних производителей, являются торговые ограничения, которые вводят национальные правительства.

"Приведу пример из нашей отрасли: с 2023 года ЕС планирует ввести так называемый механизм пограничной углеродной корректировки (Carbon Border Adjustment Mechanism — CBAM). Этот механизм будет распространяться на продукцию, импортируемую в ЕС из стран, где требования по снижению выбросов СО2 существенно отличаются от правил ЕС. Украинская металлургия как экспортно-ориентированная отрасль одной из первых может попасть под действие этого механизма. Эксперты называют СВАМ новой формой протекционизма для защиты ЕС собственных рынков и способом увеличения доходов за счет менее развитых стран", - отметил Рыженков.

Именно поэтому, по мнению гендиректора Группы Метинвест, для украинского бизнеса крайне важно придерживаться всех мировых трендов, чтобы не потерять конкурентоспособность на внешних рынках. В частности, все большее значение приобретает экологичность производства.

"Снижение выбросов вредных веществ в окружающую среду — общемировой тренд, и Украина его несомненно поддерживает. Как лидер украинской металлургии мы представляем Украину в этом секторе на мировой арене, и для нас очень важно быть как минимум на уровне европейских коллег. С 2012 года предприятия Группы Метинвест снизили количество выбросов на треть. За последние 10 лет Группа инвестировала $344 млн в экологические проекты, а до 2025 года в них будет вложено еще $413 млн", – подчеркнул Рыженков.

В частности, на повестке дня сегодня - присоединение нашей страны к европейскому "зеленому курсу". Иными словами, Украина сейчас пытается приобщиться к масштабной европейской программе модернизации и повышения эффективности европейской экономики и промышленности. Очередной позитивный сдвиг в этом направлении Рыженков ожидает после 8 декабря, когда состоится Совет ассоциации Украина — ЕС.

"Снижение выбросов вредных веществ в окружающую среду — общемировой тренд, и Украина его несомненно поддерживает. В 2021 году в Украине начнет работать Закон о мониторинге, отчетности и верификации (MRV), внедряющий европейские стандарты мониторинга выбросов парниковых газов, а в 2022 году будут доступны результаты мониторинга за 2021 год. Следующим шагом должно стать внедрение в Украине системы торговли квотами на выбросы парниковых газов, которая также будет аналогична той, что существует в ЕС", – убежден Рыженков.

По мнению гендиректора Группы Метинвест, для реализации всего перечисленного комплекса планов Украине понадобятся мощные финансовые вливания, как это уже происходило в Европе. Но если европейскую промышленность более экологичной делали за счет грантовых денег и дотаций, то украинские промышленники вынуждены справляться своими силами и деньгами.

"Чтобы Украина смогла стать углеродно-нейтральной к 2050 году, понадобятся значительные финансовые вложения. На протяжении последних 10−20 лет экологические проекты европейских компаний получали поддержку Европейской Комиссии в виде грантов, дотаций, возврата процентов, и теперь эта поддержка продолжится уже в рамках новой Green Deal. Украинские же компании работали в других условиях — финансируя проекты модернизации исключительно из собственных средств и не имея государственных инструментов финансовой поддержки", - отметил Рыженков.

Он констатировал: за последние 10-20 лет ситуация для украинского бизнеса в отношении доступа к финансовым ресурсам в лучшую сторону изменилась несущественно. И это, безусловно, ставит украинскую промышленность в гораздо более невыгодные условия по сравнению с европейскими конкурентами. Но присоединение к "зеленому курсу" может изменить эту ситуацию.

"Присоединение к Европейскому "зеленому курсу" должно открыть доступ украинским компаниям к финансовым ресурсам, предоставляемым европейскими фондами. Поскольку целью Соглашения об Ассоциации и зоне свободной торговли между Украиной и ЕС является полная интеграция Украины во внутренний рынок ЕС, мы убеждены, что СВАМ не должен применяться к продукции из Украины, а предприятия Украины и ЕС должны иметь равные условия и финансовые ресурсы для модернизации своего производства", - подчеркнул Рыженков.

По его мнению, лишь объединившись, европейские производители, в частности, занимающиеся поставками металлопродукции, смогут выйти из мощного экономического кризиса с минимальными потерями.