Пришли под видом соцработниц: в Киеве мошенницы выманили у бабушки $1300

В Киеве две мошенницы под видом соцработниц обманули пенсионерку и выманили у нее $1300 и 16 тысяч гривен.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева на своей странице в Facebook. Отмечается, что за содеянное им грозит до трех лет тюремного заключения.

"На спецлинию 102 от киевлянки поступило сообщение о том, что две женщины выманили у нее сбережения. По адресу проживания потерпевшей сразу выехала следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции. Правоохранителям 73-летняя пенсионерка рассказала, что на улице к ней подошли две незнакомки и предложили социальную помощь в виде бесплатного массажа. Женщина согласилась и пригласила их в дом, где в ходе общения передала мошенницам $1300 и 16 тысяч гривен", – рассказали в полиции.

В Киеве задержали мошенниц Facebook полиции Киева

Сотрудники уголовного розыска провели первоочередные оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых установили и задержали обеих женщин в пригороде Киева. При осмотре вещей правоохранители обнаружили деньги, принадлежащие киевлянке.

Под Киевом задержали мошенниц Facebook полиции Киева

Злоумышленницами оказались 32-летняя и 49-летняя жительницы Полтавской области, находящиеся в розыске за совершение аналогичного преступления. Обе фигурантки задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Под Киевом задержали мошенниц Facebook полиции Киева

Под Киевом задержали мошенниц Facebook полиции Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине участились случаи создания мошеннических платформ, с помощью которых предлагают провести фейковый перевод с карты на карту, пополнение мобильного телефона или плату за коммуналку онлайн. Внешне такие сайты очень сложно отличить от настоящих.