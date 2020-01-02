"Пришли не воровать": Дубилет назвал свою зарплату и призвал повысить ее министрам

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет зарабатывает 15 тысяч гривен в месяц без премий и надбавок.

"15 тысяч гривен плюс там надбавки и премии к 30 и 40 могут доходить, но я попросил мне поставить" нулевые ", – сказал Дубилет в интервью ютуб-канала FranchTV.

При этом Дубилет выступил за то, чтобы повысить зарплаты другим министрам и их заместителям. Он также добавил, что с осени живет на "деньги из бизнеса", которые откладывал.

"Они пришли из частного бизнеса, они привыкли к высоким зарплатам, они пришли туда не воровать, и получается, что им надо за что-то жить", – подчеркнул Дубилет.

Дмитрий Дубилет Фокус

Как писал OBOZREVATEL, ранее Дубилет внезапно принял решение нанять двух частных охранников и отказался от государственной охраны, состоящей из "целого взвода".

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