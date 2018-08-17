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МирСпорт

"Пришли 70-е": в Крыму забили тревогу из-за запрета Visa и MasterCard

8.6тЧитать новость на украинском

В оккупированном Крыму резко отреагировали на полное прекращение выпуска и обслуживания карт Mastercard и Visa, отметив, что полуостров возвращается к изоляции времен СССР.

"Изоляция. Плохо. Боялись 90-х годов, а вернулись в 70-е или 80-е", – пишет в Facebook Наталия Фомина.

"Теперь людям придется пользоваться картами МИР, которые по функционалу похуже", – заявил Artem Doushko.

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"Это самая гнусная карта из всех... Не берите ее", – отвечает ему Mary Platonoff.

"И с картой МИР по миру", – отметила Lucia Matveeva.

"Карта – только МИР. Зона действия – только РФ. Немного, по сравнению с тем, что мы имели раньше", – резюмировала Bond Milla.

Как сообщал OBOZREVATEL, Visa и Mastercard сообщили о сворачивании работы в Крыму в декабре 2014 года после введения американских санкций, запрещающих американским компаниям предоставлять услуги на оккупированной территории полуострова.

1 апреля 2015 года в России и на территории аннексированного Крыма заработала "национальная" система платежных карт, которая подразумевала создание внутрироссийской системы обработки платежей по пластиковым картам. И международные системы, желающие работать в РФ, должны были обрабатывать платежи внутри России, в то время как раньше информация о транзакции обрабатывалась в процессинговом центре за пределами страны. Это позволило жителям Крыма продолжать пользоваться картами Visa и Mastercard, которые выпущены российскими банками.

15 августа 2018 года в Крыму полностью прекратили выпуск и обслуживание карт Mastercard и Visa.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Nedostup Valerii
Nedostup Valerii
А как все красиво начиналось "не смешите нас своими санкциями". Видать уже не очень смешно.
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Приходько Егор
Приходько Егор
опять укропский агент разоблачает Русский Крым и мечтает об изоляции России. карты перестали выпускать, но они так и будут обслуживаться. по функционалу МИР ни чем не уступает. а те кто это разносят пусть поправят кострюли на голове)
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Nedostup Valerii
Nedostup Valerii
Приходько Егор, "по функционалу МИР ни чем не уступает" чему? куску пластика для наклейки пленки на телефон:))). Поедь это хотя бы в Турции расскажи. Я думаю юморист с тебя там отличный получится:)))
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