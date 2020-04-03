Пришел на эфир пьяным? Экс-главу Минфина Уманского заметили в неловкой ситуации

Бывшего главу Министерства финансов Украины Игоря Уманского заподозрили в том, что он пришел на телеэфир в нетрезвом состоянии.

Нарезку с эфира на телеканале ZIK с его участием в сопровождении едких комментариев опубликовали на Facebook. В программе "Народ против" экс-министр объяснял, почему его уволили. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Игорь Уманский на эфире ТВ ZIK

Авторы ролика обратили внимание на не слишком уверенную речь экс-чиновника и порой слишком запутанное построение его фраз. В частности, пользователей соцсети удивила фраза: "Мои публичные заявления не требуют дополнительной формы заявления".

"Нужно тонкую соблюдать грань между тем, что нужно, необходимо и тем, что это нужно, необходимо, нужно достичь", – отметили в видео еще одно нестандартное высказывание Уманского.

"Говорят, что беспробудное пьянство стало одной из главных причин его недавней отставки. Вместо того, чтобы писать бюджет в условиях кризиса, он закрывался у себя в кабинете и "заливал сливу", – говорится в описании к видео.

Впрочем, судя по полной записи эфира, предположение, что Уманский пришел на эфир в нетрезвом состоянии, можно поставить под сомнение.

Как ранее сообщали OBOZREVATEL, эксперты уверены: министр финансов Украины Игорь Уманский, уходя в отставку, показывает свою слабость на этой должности.

Атака на главу налоговой Сергея Верланова и главу таможни Максима Нефьодова со стороны бывшего министра финансов Игоря Уманского носит провокационный характер с целью поставить на их места "нужных" людей.

30 марта Верховная Рада отправила в отставку министра финансов Игоря Уманского.

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