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3 апреля • обновлено в 16:50
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Пришел на эфир пьяным? Экс-главу Минфина Уманского заметили в неловкой ситуации

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Бывшего главу Министерства финансов Украины Игоря Уманского заподозрили в том, что он пришел на телеэфир в нетрезвом состоянии.

Нарезку с эфира на телеканале ZIK с его участием в сопровождении едких комментариев опубликовали на Facebook. В программе "Народ против" экс-министр объяснял, почему его уволили. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Игорь Уманский на эфире ТВ

Игорь Уманский на эфире ТВ

ZIK

Авторы ролика обратили внимание на не слишком уверенную речь экс-чиновника и порой слишком запутанное построение его фраз. В частности, пользователей соцсети удивила фраза: "Мои публичные заявления не требуют дополнительной формы заявления".

"Нужно тонкую соблюдать грань между тем, что нужно, необходимо и тем, что это нужно, необходимо, нужно достичь", – отметили в видео еще одно нестандартное высказывание Уманского.

"Говорят, что беспробудное пьянство стало одной из главных причин его недавней отставки. Вместо того, чтобы писать бюджет в условиях кризиса, он закрывался у себя в кабинете и "заливал сливу", – говорится в описании к видео.

Впрочем, судя по полной записи эфира, предположение, что Уманский пришел на эфир в нетрезвом состоянии, можно поставить под сомнение.

Как ранее сообщали OBOZREVATEL, эксперты уверены: министр финансов Украины Игорь Уманский, уходя в отставку, показывает свою слабость на этой должности.

Атака на главу налоговой Сергея Верланова и главу таможни Максима Нефьодова со стороны бывшего министра финансов Игоря Уманского носит провокационный характер с целью поставить на их места "нужных" людей.

30 марта Верховная Рада отправила в отставку министра финансов Игоря Уманского.

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Персона
Игорь Уманский
Место
Украина
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Да такие выражения свойственны всем чиновникам. А нормативные документы, включая законы, постановления, инструкции - вы их почитайте, там же явно видно, что их писали полоумки.
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