"Принесут 1 млрд": Путин похвастался новыми мегапроектами в Крыму

Президент России Владимир Путин заявил, что работа Таврической и Балаклавской ТЭС позволит бюджету оккупированного Крыма получить в общей сложности до 1 млрд рублей (422 млрд гривен) дополнительных доходов.

"Только на ТЭС вы получите 500 млн дополнительных доходов к бюджету в Севастополе и 500 млн рублей дополнительных доходов в бюджет Республики Крым", – сообщил Путин в ходе встречи с членами правительства РФ, передает "КрымИнформ".

По его словам, за пять лет оккупации особое внимание со стороны Кремля было уделено развитию инфраструктуры на полуострове.

"В ходе праздничных мероприятий были введены две мощные электростанции общей мощностью 940 мегаватт, это 90% текущего энергопотребления. Вообще возможности в сфере энергопотребления выросли в два раза. Это много и позволяет покрыть все, в том числе растущие потребности Крыма и Севастополя", – резюмировал Путин.

Напомним, проект строительства двух ТЭС оккупанты одобрили в октябре 2017 года. Но сроки запуска первой очереди электростанций были перенесены с 2017 на 2018 год из-за скандала с поставкой турбин. Первые две из четырех газовые турбины Siemens поступили на полуостров в июне 2017 года.

Владимир Путин в Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL, на этом фоне разгорелся скандал с участием немецкого концерна. 21 июля 2017 года компания подала иск в Арбитражный суд Москвы на причастных к поставкам ее турбин в Крым вопреки санкциям. Оккупанты при этом заявили, что привезенные на полуостров турбины российского происхождения. Siemens проиграл все суды по громкому делу.

Летом 2018 года первый энергоблок Таврической ТЭС в рамках подготовки к вводу в эксплуатацию впервые выдал в сеть 45 МВт, после чего он был отключен для продолжения пусконаладочных работ. Через несколько дней первые мегаватты в энергосистему Крыма выдала и Балаклавская ТЭС. Первые блоки электростанций были запущены в эксплуатацию 1 октября 2018 года.

6 марта 2019 года энергосистема оккупированного Крыма начала выдавать избыток собственной генерации в энергосистему Краснодарского края. На тот момент на полуострове завершились комплексные испытания второго блока Таврической ТЭС. Он непрерывно работал с номинальной нагрузкой в течение 72 часов. 12 марта была подтверждена его готовность к эксплуатации.

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