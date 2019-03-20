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"Принесут 1 млрд": Путин похвастался новыми мегапроектами в Крыму

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Президент России Владимир Путин заявил, что работа Таврической и Балаклавской ТЭС позволит бюджету оккупированного Крыма получить в общей сложности до 1 млрд рублей (422 млрд гривен) дополнительных доходов.

"Только на ТЭС вы получите 500 млн дополнительных доходов к бюджету в Севастополе и 500 млн рублей дополнительных доходов в бюджет Республики Крым", – сообщил Путин в ходе встречи с членами правительства РФ, передает "КрымИнформ".

По его словам, за пять лет оккупации особое внимание со стороны Кремля было уделено развитию инфраструктуры на полуострове.

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"В ходе праздничных мероприятий были введены две мощные электростанции общей мощностью 940 мегаватт, это 90% текущего энергопотребления. Вообще возможности в сфере энергопотребления выросли в два раза. Это много и позволяет покрыть все, в том числе растущие потребности Крыма и Севастополя", – резюмировал Путин.

Напомним, проект строительства двух ТЭС оккупанты одобрили в октябре 2017 года. Но сроки запуска первой очереди электростанций были перенесены с 2017 на 2018 год из-за скандала с поставкой турбин. Первые две из четырех газовые турбины Siemens поступили на полуостров в июне 2017 года.

Владимир Путин в Крыму

Владимир Путин в Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL, на этом фоне разгорелся скандал с участием немецкого концерна. 21 июля 2017 года компания подала иск в Арбитражный суд Москвы на причастных к поставкам ее турбин в Крым вопреки санкциям. Оккупанты при этом заявили, что привезенные на полуостров турбины российского происхождения. Siemens проиграл все суды по громкому делу.

Летом 2018 года первый энергоблок Таврической ТЭС в рамках подготовки к вводу в эксплуатацию впервые выдал в сеть 45 МВт, после чего он был отключен для продолжения пусконаладочных работ. Через несколько дней первые мегаватты в энергосистему Крыма выдала и Балаклавская ТЭС. Первые блоки электростанций были запущены в эксплуатацию 1 октября 2018 года.

6 марта 2019 года энергосистема оккупированного Крыма начала выдавать избыток собственной генерации в энергосистему Краснодарского края. На тот момент на полуострове завершились комплексные испытания второго блока Таврической ТЭС. Он непрерывно работал с номинальной нагрузкой в течение 72 часов. 12 марта была подтверждена его готовность к эксплуатации.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
За 5 лет в Крыму построили столько что у хохлов на это ушли бы столетия.
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Дейман Алон
Дейман Алон
Если Козлопутин похвастался - значит надо ждать еще большую жопу!
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Дейман Алон, ну если только в Украине...
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