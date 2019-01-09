Принес бюджету 137 млрд: назван крупнейший налогоплательщик Украины

НАК "Нафтогаз Украины" и входящие в нее компании в 2018 году уплатили в государственный бюджет 136,5 млрд гривен налогов и дивидендов.

В частности, дивиденды были выплачены на сумму 29,5 млрд гривен, рентные платежи – 28,5 млрд гривен, НДС – 37,4 млрд гривен, налог на прибыль – 23,9 млрд гривен, сообщает "Интерфакс-Украина".

В "Нафтогазе" отметили, что остаются крупнейшим налогоплательщиком Украины. Поступления от группы составили около 15% общих доходов государственного бюджета в 2018 году.

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При этом в 2017 году НАК и входящие в нее компании уплатили в государственный бюджет 107,3 млрд гривен налогов и дивидендов. Таким образом, поступления в украинский бюджет за год выросли на 27,2%.

За 4 роки Нафтогаз перетворився з "чорної діри", яка тільки в 2014 поглинула 91,3 млрд грн бюджетних коштів на "курку, що несе золоті яйця". Не дивно, що Нафтогаз не дає спокою деяким політикам, адже грошові потоки йдуть повз них. pic.twitter.com/A4H1nA4Dvg — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 9 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине крупнейшие компании заплатили за первое полугодие 2018 года 197,6 млрд гривен налогов. При этом сотня крупнейших налогоплательщиков за указанный срок перечислила в сводный бюджет 146,5 млрд гривен, что составляет 40,5% поступлений.

Крупнейшей компанией-налогоплательщиком стал "Нафтогаз Украины" – 24,5 млрд гривен. В топ-5 также попали "Укргаздобыча" – 18 млрд гривен, "Укpнaфта" – 7,4 млрд гривен, ВАТ "Прилуки" – 5,9 млрд гривен и "Укртатнафта" – 4,5 млрд гривен.