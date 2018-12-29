"Придется демонтировать трубу": озвучено угрозу газопровода Путина для Украины

Запуск российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" приведет к полной остановке транзита через украинскую газотранспортную систему и потребует демонтажа "трубы".

Как сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев в эфире радио НВ, транзит российского газа дает Украине прибыль в размере 3% ВВП, передает УНН.

"Если будет "Северный поток" и "Турецкий поток", то будет не 10-15 млрд (кубометров газа транзита в год, которые были гарантированы Украины в случае введения в действие "Северного потока-2". - Ред.), а будет 0. Плохой сценарий. Большую часть ГТС надо будет просто демонтировать", - отметил чиновник.

По его словам, противодействовать этому можно с помощью международного давления на РФ и блокировки строительства "Северного потока-2", а также с помощью санкций.

Кроме того, повлиять на действия РФ, по мнению главы "Нафтогаза" могут судебные дела в арбитражном суде. По оценке чиновника, вероятность завершения строительства "Северного потока-2" составляет 60 на 40.

Напомним, объемы транзита российского газа через территорию Украины по результатам 9 месяцев 2018 года снизились на 7% и составили 65,4 млрд куб м.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​

​Президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства трубопровода "Северный поток-2". В качестве альтернативы он предложил модернизацию транзитного газопровода, проходящего через украинскую территорию.

Позже канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что немецкая сторона считает важным сохранение транзита газа через территорию Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз Украины" приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".