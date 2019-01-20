Паника вокруг обвала евро: украинцам дали совет, что делать с валютой

Украинцам стоит придержать свои накопления в евро хотя бы год. За это время возможные колебания валюты, вызванные Brexit, должны улечься.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил экономист Евгений Олейников. Он подчеркнул, что выход Великобритании из ЕС не грозит серьезными проблемами для европейской валюты, ведь Англия сохранила свой фунт стерлингов.

"Это означает, что в случае выхода Великобритании из ЕС, на любых условиях, не возникнет ситуации, когда большой объем евро должен вернуться в экономику Евросоюза", – уточнил Олейников.

Однако небольшие колебания курса евро, обусловленные финансовой неуверенностью, все-таки возможны, считает он. Поэтому украинцам, которые не играют на валютных курсах, будет достаточно не использовать свои накопления в иностранной валюте около года – в таком случае поводов для паники у них не будет.

Евро

"А те, у кого есть какие-то краткосрочные потребности в обмене и им нужно продавать евро... Возможно лучше сделать это до того момента, как начнется голосование", – подвел итог экономист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.

Нижняя палата парламента Великобритании должна была проголосовать за проект по выходу из Евросоюза 11 декабря 2018 года. Однако премьер-министр Тереза ​​Мэй перенесла голосование по проекту соглашения о Brexit. Она пояснила, что для поддержки соглашения в это время не было бы нужного количества голосов. По ее словам, голосование должно состояться в течение недели, начинающейся 14 января.

25 ноября 2018 года страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Согласно пунктам договора, Великобритания должна выйти из ЕС в марте 2019 года. Между тем Европейский суд постановил, что Лондон может отозвать решение о выходе из Евросоюза.

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