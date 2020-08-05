Фрукты по цене золота и дорогой хлеб: почему подорожали продукты в Украине

В Украине цены на продукты растут из-за плохих погодных условий и ограничений связанных с карантином.

Об этом сказано в материале "Страны".

"Главные факторы – карантин и погода. Весенняя посевная кампания у нас началась еще в период жестких ограничений. Транспорт не ходил, семена и средства защиты растений можно было купить не везде. Многие дачники, которые из года в год выращивают на своих грядках овощи, в этом году туда просто не доехали. Изначально было понятно, что стоит ждать проблем, так как доля хозяйств населения на плодоовощном рынке у нас традиционно высокая", — говорит глава Ассоциации поставщиков розничных сетей Алексей Дорошенко.

Отмечается, что посевная кампания прошла сложно и для многих хозяйств. Карантина у них не было, но общие сложности в стране сказались на поставках семян, "химии", логистике и пр.

"Также решили забросить грядки многие фермеры, которые потеряли урожай из-за проблем со сбытом. Ведь в карантин рынки не работали, а пристроить свою продукцию в супермаркеты смогли немногие. В итоге некоторые фермеры попросту выбрасывали испорченный товар на свалки", – сказано в материале.

По данным Госстата, больше всего на июль (более свежих данных пока нет) подорожали хлеб и хлебобулочные изделия (на 9% за полгода), молоко (на 6,5%), сыр и творог (на 5,9%), масло (на 5,4%), фрукты (на 23,8%).

Отмечается, что по некоторым культурам селяне расширили посевные площади. По луку урожай, по предварительным оценкам, будет выше на 20%. Что уже сказалось на ценам – он сейчас продается вдвое дешевле, чем в прошлом году.

Расширение площади зафиксировано также по капусте. Правда, пока перепроизводства нет, и цены, по сравнению в прошлогодними, упали всего на 50 копеек с килограмма.

"По картофелю увеличение урожая составит до 10-20%. Поэтому в сентябре цены упадут до 4,5 гривен за килограмм", – исполнительный директор Украинской плодоовощной ассоциации Семен Крамаренко. Урожай должно вытянуть улучшение качества семенного материала. Если ранее селяне сажали остатки старых запасов картошки, то в этом году закупались хорошим посадочным материалом.

"По фруктам погодные катаклизмы уже ударили. Весенние заморозки существенно повредили косточковые (в частности, черешни) и клубнику. В итоге практически не было экспорта черешни, а ягоды, которые пошли на свежий рынок, оказались золотыми. Цены на черешню доходили до 350 гривен за килограмм, клубника продавалась по 150 гривен, что заметно дороже, чем в прошлом году", – сказано в статье.

По остальным ягодам особых проблем с урожаем нет, но цены на них тоже зашкаливают. "Так как не было одних видов ягод, люди больше покупают другие, что позволяет продавцам держать цены. Скажем, малина, урожай которой неплохой, продается по 40-75 гривен в зависимости от качества. Но в прошлом году верхняя цена не превышала 45 гривен, то есть, подорожание существенное", — прояснил эксперт агентства "АПК-Информ" Александр Хорев.

Как сообщал OBOZREVATEL, цена на арбузы в Украине в средине июля оказалась на треть выше, чем год назад.