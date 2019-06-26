Причина не в мясе: экономист объяснил, почему в Украине подорожал шашлык

В Украине за год шашлык подорожал на 24 грн. Теперь блюдо в среднем обойдется в 270 грн.

Об этом сообщает руководитель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook. Он отметил, что больше всего в "шашлычном наборе" подорожало вовсе не мясо. За год главное блюдо пикника прибавило в цене почти 10%.

Для примера Дорошенко взял порцию шашлыка для компании из шестерых человек. Для этого нужно 2 килограмма свинины, полкилограмма лука и 140 грамм маринада. В мае 2018 года 2 килограмма свинины стоили 230 грн, а в 2019 году – 239 грн. То есть за год мясо подорожало всего на 4%.

А вот если 500 грамм лука раньше обходились в 3,3 грн, то сейчас его цена подскочила аж в 4 раза – до 14,3 грн.

Шашлык

Маринад для шашлыка тоже подорожал, правда не сильно – 140 грамм в 2018 году нам бы обошлись в 14,2 грн, то сейчас стоят 16,7 грн. То есть, цена выросла на 18%.

Таким образом шашлык из свинины подорожал за последний год на 9%, с 247,5 грн до 270 грн.

"Если в прошлом году порция на одного человека обходилась в 41,2 грн, то в мае 2019 года - в 45 грн", - объясняет Дорошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут повысить размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкогольные напитки.

В частности, предлагается повысить цены:

на водку и ликероводочные изделия – на 10,7%;

коньяк (бренди) – на 9,1-9,5%;

вина – на 7,4-10,2%.

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