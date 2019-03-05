"Приближаются к Путину": в России рассказали о новых "санкциях из ада"

Новый состав Конгресса Соединенных Штатов готов принять "Закон о защите безопасности США от агрессии Кремля" (DASKA-2019), который более известен как "санкции из ада".

Предмет ограничительных мер в законодательной инициативе значительно расширен – нефть, газ, инвестиции, госдолг, банки, персональные санкции, сообщил российский предприниматель и политик Константин Боровой в блоге OBOZREVATEL.

Кроме того, закон может обязать Национальную разведку США предоставить доклад о финансовом состоянии президента РФ Владимира Путина, о его активах, в том числе о компаниях, которые он может использовать, чтобы скрыть свои активы от публичного раскрытия.

"Полтора-два триллиона долларов, спрятанных в крысиных норках, инвестированные в добропорядочные проекты, окажутся на свету. Появятся проблемы с финансированием агентурных сетей и ближайших родственников всех подельников, дочки могут остаться без приданого, а сынки без теплых мест в западных компаниях", – отметил Боровой.

По его словам, санкции вплотную приблизились к тем, кто их меньше всего боялся, и даже насмешливо призывал к их ужесточению – к окружению Путина и российским чиновникам.

"Кроме того, теперь госсекретарь США обязан сделать заключение о соответствии России критериям государства-спонсора терроризма. В этом, собственно, сомнений нет, но озвучивание этого факта многое поменяет в отношении к России. Последнее – намек на следующую стадию санкций или даже на эмбарго", – резюмировал Боровой.

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2018 года Министерство финансов США представило Конгрессу США "кремлевский доклад", в который внесены 210 имен – 114 крупных чиновников РФ и руководителей государственных российских компаний, а также 96 олигархов.

Список олигархов был опубликован вместе с несекретной частью "кремлевского доклада", который Минфин составил в соответствии с требованиями закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки"). При этом информация о миллиардерах – близость к Путину, источники происхождения капитала, индексы коррупции осталась в секретной части доклада.

В апреле США внесли в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний. В частности, под санкции попали: Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Кирилл Шамалов и Виктор Вексельберг и другие.

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