"При Украине такого не было": в Крыму пожаловались на произвол оккупантов

В аннексированном Севастополе оккупанты устраивают "охоту" на местных жителей, которые занимаются торговлей на улице.

"Опять поотбирали товар у торговых людишек, естественно, без никаких расписок и описей. Понимаю: идет борьба с неустановленной торговлей! Благое дело, но методы... Забрали у моей знакомой бабушки Натальи (список с ее слов): 6 пучков лука, 4 килограмма яблок и 3 десятка домашних яиц с пластмассовым ведерком", – приводит слова крымчанина блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.

По его словам, оккупанты сообщили пожилой женщине, что после составления протокола и оплаты 3000 рублей (1250 гривен) штрафа, недели через две, возможно, ей и вернут имущество.

"Пенсия у бабульки Натальи около 10000 рублей (4175 гривен. – Ред.). Прожиточный минимум! Проживете? Рассказывала мне бабуля, что при Украине такого свинства не было: даже участковый приходил, ругался, выгонял и уходил, чтобы больше не тревожить "нарушительниц", относился с пониманием!" – резюмировал житель Севастополя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "власти" оккупированного Крыма обратились к России с просьбой увеличить финансирование по федеральной программе развития регионов до 2022 года примерно на 200 млрд рублей (82,6 млрд гривен).

Заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров заявил, что выделение дополнительных средств будет оценено, исходя из финансовых возможностей, целесообразности и необходимости на данном этапе.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!