"При Украине было лучше": в Крыму поставили на место "понаехавших"

В аннексированном Россией Крыму местные жители возмущены тем, что после оккупации качество жизни на полуострове сильно ухудшилось.

На одном из местных форумов появилось обсуждение на тему того, что после массового наплыва россиян на полуостров, жить там стало значительно хуже. На ситуацию обратила внимание блогер RoksolanaToday&Крым25%.

"Паблик Севастополя. Гардемаринов удивляет,что понаехи сначала все своей гаванью уничтожили, а теперь ноют, что при Украине было лучше", - подписала она скриншот обсуждения.

В комментариях указывают, что после аннексии цены на продукты выросли, одежду хорошего качества не найти, и к российским продуктам местные жители никак не привыкнут.

Крым ТАСС

Многие также пожаловались, что те россияне, которые массово приезжают на полуостров, отличаются "безкультурьем". Многие также отметили, что они превратили Севастополь в город "шаурмы и хот-догов".

Таким образом жители Севастополя сделали вывод, что до российской аннексии они жили лучше.

паблик Севастополя

гардемаринов удивляет,что понаехи сначала все своей гаванью уничтожили,а теперь ноют,что при Украине было лучше pic.twitter.com/2ZTKBl5B9G — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 3, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, побережье Черного моря в аннексированном Крыму отравили неизвестным веществом, которое образовало на поверхности воды пленку.

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