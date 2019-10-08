Показать, откуда деньги: после открытия рынка земли украинцев ждут важные изменения

В партии "Слуга народа" могут обязать покупателей земли показывать свои доходы и публиковать декларации.

Как рассказал в интервью OBOZREVATEL замглавы фракции "СН" Дмитрий Соломчук, в аграрном комитете уже есть такие идеи и их рассматривают в контексте проекта правительства о снятии моратория с рынка земли.

"Мы думаем, как поставить грани, чтобы землю не использовали черными деньгами. Были предложения, например, когда человек покупает землю, он должен обязательно показывать доход. Если приехал покупать землю с миллионом долларов, то покажи — где ты их нашел. Такая модель сейчас рассматривается, но она еще не утверждена на комитете", — подчеркнул нардеп.

Земля ЗИК

Также, по словам Соломчука, государственные сельхозпредприятия нужно передать в собственность ОТО (объединенных общинам), которые и будут распоряжаться ими. Сам же закон о рынке земли сейчас обсуждается в комитете, финальное решение примут до конца 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.

Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут приобретать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

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