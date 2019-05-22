Президентство Зеленского: финансовые рынки резко отреагировали

После инаугурации Владимира Зеленского ставки по государственным долговым заимствованиям Украины упали ниже 18% во время проведения первого аукциона по продаже государственных долговых облигаций.

Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова на своей странице в Facebook. "Позитив сегодняшнего аукциона по размещению ОВГЗ: доходность по 3 мес. ОВГЗ были снижены с 18,5 до 17,88%", — сообщила Маркарова.

Владимир Зеленский Телеканал 24

Ранее краткосрочные государственные долговые облигации торговались с процентными ставками, превышающими 18% годовых.

доходность по 3 мес. ОВГЗ facebook.com/oksana.markarova

Напомним: чем выше процент по государственным облигациям — тем больше государству придется отдавать за обслуживание госдолга. Снижение процентных ставок в Минфине связывают с введением эффективной политики управления государственным долгом.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром понедельника, 20 мая, в Верховной Раде прошло торжественное заседание, на котором состоялась инаугурация Зеленского. Он стал шестым главой государства после провозглашения независимости Украины в 1991 году.

В первом обращении в Раде после своей инаугурации Зеленский сделал заявление о том, что неэффективные члены правительства могут "освободить места":

"Позвольте мне сейчас процитировать американского актера, который стал классным американским президентом: правительство не решает наших проблем, правительство и является нашей проблемой. Это просто цитата. Я не понимаю, почему правительство разводит руками и говорит, что ничего не может сделать. Неправда. Может. Вы можете взять ручку и бумагу и освободить места".

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