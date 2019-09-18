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18 сентября • обновлено в 18:26
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Превысил все прогнозы: прирост ВВП в Украине стал одним из крупнейших в Европе

1.3т Читать материал на украинском

Долларовый ВВП Украины по результатам второго квартала вырос на 12,79%, что является одним из лучших результатов в Европе.

Об этом сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

По его данным, ВВП за 12 месяцев уже составляет 138,39 млрд долларов.

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Прирост ВВП в Украине стал одним из крупнейших в Европе

Прирост ВВП в Украине стал одним из крупнейших в Европе

delo.ua

"Наибольший вклад в такой прирост ВВП дает существенный прирост зарплат (+2,11 млрд долларов к ВВП во втором квартале), по результатам второго квартала фонд оплаты труда рабочих в долларовом эквиваленте вырос на 14,63%", – отметил экономист.

Компаниец обратил внимание, что апрельский прогноз о 134,89 млрд долларов в 2019 году, как он и предупреждал, будет разгромлен.

Прирост ВВП

Прирост ВВП

Facebook Владимира Компанийца

Прирост ВВП

Прирост ВВП

Facebook Владимира Компанийца

"Ну а долларовый ВВП Украины в размере 138,39 млн долларов можно считать условным нулем для Зеленского, от которого и надо будет делать оценку успеха экономической политики", – добавил он.

Экономист также отметил, что реальный ВВП за второй квартал вырос на 4,6%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что рост ВВП во втором квартале побил рекорды последних трех лет.

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Персона
Владимир Компаниец
Место
Украина
Тег
ВВП
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Белый господин
Белый господин
Вау, кредиторы уже открывают кошелек. Скоро украинцы начнут долги возвращать...
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1
1
Meyer Kurt
Meyer Kurt
Не хвилюйтеся, Зеленський і Ко поховають ці успіхи Петра Порошенка. От побачите! Цей приріст ВВП заслуга виключно попередньої влади. Побачите, як жидок Зеленський зруйнує Україну за один рік.
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0
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CARGO 100
CARGO 100
Молодцы. Всё у вас ништяк ...
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