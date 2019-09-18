Превысил все прогнозы: прирост ВВП в Украине стал одним из крупнейших в Европе

Долларовый ВВП Украины по результатам второго квартала вырос на 12,79%, что является одним из лучших результатов в Европе.
Об этом сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.
По его данным, ВВП за 12 месяцев уже составляет 138,39 млрд долларов.
Прирост ВВП в Украине стал одним из крупнейших в Европе
delo.ua
"Наибольший вклад в такой прирост ВВП дает существенный прирост зарплат (+2,11 млрд долларов к ВВП во втором квартале), по результатам второго квартала фонд оплаты труда рабочих в долларовом эквиваленте вырос на 14,63%", – отметил экономист.
Компаниец обратил внимание, что апрельский прогноз о 134,89 млрд долларов в 2019 году, как он и предупреждал, будет разгромлен.
Прирост ВВП
Facebook Владимира Компанийца
Прирост ВВП
Facebook Владимира Компанийца
"Ну а долларовый ВВП Украины в размере 138,39 млн долларов можно считать условным нулем для Зеленского, от которого и надо будет делать оценку успеха экономической политики", – добавил он.
Экономист также отметил, что реальный ВВП за второй квартал вырос на 4,6%.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что рост ВВП во втором квартале побил рекорды последних трех лет.
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