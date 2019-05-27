"Превратится в недогосударство": Портников озвучил риски дефолта для Украины

Объявление Украиной дефолта выгодно олигархам, но на деле страна превратится в постсоветское "недогосударство", о европейских перспективах которого можно будет забыть и которым будут владеть несколько хищных семей.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в статье для "Еспресо". Таким образом он прокомментировал заявление олигарха Игоря Коломойского о том, что президенту Владимиру Зеленскому нужно объявить дефолт.

"Олигархам важно скупить все, что осталось от украинских активов – от земли до государственных предприятий – по дешевке. Поэтому дефолт – лучший способ для их обогащения и закрепления влияния на будущее страны. После дефолта Украина окончательно превратится в постсоветское "недогосударство", о европейских перспективах которого можно будет забыть и которым будут владеть несколько хищных семей", - пишет журналист.

По его мнению, олигархам объективно выгоден дефолт, именно поэтому им и нужен был слабый, некомпетентный и подконтрольный президент на Банковой.

"Украинскому народу придется заплатить за дефолт сполна. Если 73 процента избирателей Зеленского были инструментом для осуществления олигархических планов, то последствия их осуществления ощутят на себе все 100 процентов украинцев. Падение курса национальной валюты, исчезновение продуктов и товаров, резкое сокращение количества рабочих мест, задержки с выплатами пенсий и зарплат, социальный и политический хаос – и все это при наличии в стране достаточного для конфликтов количества оружия на руках у населения", - сказано в материале.

Зеленский и Коломойский

Портников прогнозирует, что резкое обнищание миллионов украинцев может привести не только к массовому выезду из страны, но и к серьезным волнениям социального характера.

"И мы не знаем, как в этой ситуации поведут себя силовые структуры в разных регионах Украины и не приведет ли разновекторность их реакции к реальному расколу страны и ее последующему исчезновению с политической карты современного мира. Политикам стоит учесть все эти трагические последствия отказа от сотрудничества с Западом – в конце концов, они тоже украинцы и именно они, а не олигархи, будут отвечать перед народом за предательство Украины. Но первый, кто должен понять опасность того, что может произойти в случае объявления дефолта – это новый президент Украины", - заключил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 мая украинский олигарх Игорь Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт.

Новый глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не поддерживает предложение олигарха объявить дефолт Украины.

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