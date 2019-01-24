''Превратили в шоу'': Кадыров гневно ответил России из-за долгов по газу

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал проблему задолженности жителей республики перед "Газпромом" "устаревшей" и объяснил ее наличие военными действиями.

Таким образом он прокомментировал решение суда Грозного о списании долгов населения республики за газ в размере 9 млрд рублей. Его слова приводятся на сайте правительства Чечни.

"По духу оно (решение суда. – Ред.) отражает наличие устаревшей проблемы, обращает всеобщее внимание на нее. Это вызвало бурную реакцию. Некоторые политики и СМИ стали призывать регионы списывать задолженности населения за газ. Отдельные из них превратили данную проблему в шоу", — сказал Кадыров.

По его мнению, все такие разговоры являются беспочвенными.

"Суд не списал ни одного рубля, а работа по взысканию задолженности с населения не приостанавливалась ни на один час. Также беспочвенны разговоры о 9 миллиардах рублей, которые якобы простили населению Чечни", - объяснил Кадыров.

Он добавил, что из-за войны в Чечне долгое время не было учета реальных потребителей, и задолженность за газ осуществлялась на погибших или уехавших из республики людей и разрушенные дома. Кадыров подчеркнул, что "ни у кого нет возможности платить за газ, который не потреблял, или платить по пять раз за один и тот же кубометр газа".

"Если у кого-то в регионах есть проблемы с неуплатой долгов, их целесообразно решать, не упоминая при случае и без случая Чечню", — отметил он.

Рамзан Кадыров

Как сообщал OBOZREVATEL:

Чеченская прокуратура подала судебный иск к "Газпрому". На основании иска Заводской районный суд Грозного постановил списать долги с населения за газ на 9 млрд рублей.

Позже в "Газпроме" опровергли указанную сумму, которую якобы постановили списать. Тем не менее в компании уже подали апелляцию на решение суда.

После сообщений о решении грозненского суда по списанию долгов населению в ряде регионов России были обнародованы требования по аналогичным мерам. Задолженность жителей попросили списать в Смоленской области, Чувашии и еще ряде субъектов.

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