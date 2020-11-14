Украинский бизнесмен придумал законный способ, как обойти карантин выходного дня

В Тернополе украинский бизнесмен перерегистрировал свой бизнес как религиозную организацию и теперь он имеет законное право не закрывать хостел и бар на карантин выходного дня.

Об этом сам Тарас Ковальчук написал в Facebook. По его словам, на такую идею он решился после того, как прочитал об опыте Польши. Там спортзал просто перерегистрировали как религиозную организацию. По закону церкви не надо, достаточно просто по документам иметь религиозную организацию.

"Начали искать юридический механизм, как мы сможем продолжить работать, в новых условиях. Начали смотреть на опыт других стран. Попалась на глаза Польша (самая религиозная страна Европы) и фитнес-центр, который стал церковью. Начали изучать, оказалось церкви не надо, надо просто религиозную организацию. Поэтому 12.11.2020 десять единомышленников на общем собрании проголосовали за создание религиозной организации "Братство Лысых" и утверждении устава", – сказано в сообщении.

Ковальчук пошутил, что теперь на выходных хостел будет работать в формате монастыря, кафе "Леливи" – трапезной, бар "Лысый" – храма.

Что закроют на карантин выходного дня

С 00:00 субботы до 00:00 понедельника минимум на три недели.

Закроют:

Питания, кроме еды на вынос.

Строительные и другие магазины потребительских товаров.

ТРЦ и другие развлекательные центры.

Спортзалы, фитнес-центры, бассейны.

Не будут проводить массовые мероприятия.

Позволят работать:

Супермаркетам и продуктовым магазинам.

Аптекам.

Транспорту с ограничениями по количеству пассажиров – только сидячие места.

АЗС.

Разрешаются прогулки в парках.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с субботы, 14 ноября, вводят карантин выходного дня. Больнее всего он ударит по сфере общественного питания. На выходные выпадает основная часть выручки таких заведений.

В связи с этим программы поддержки "Доступные кредиты 5-7-9" и "Частичное безработицы" будут максимально адаптированы под нужды и запросы бизнеса.