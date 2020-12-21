Зарабатывал по 4,4 млн грн в месяц: претендент на кресло министра энергетики Витренко впервые показал декларацию

Бывший топ-менеджер "Нафтогаза" Юрий Витренко, который претендует на кресло министра энергетики, зарабатывал в национальной компании 4,4 млн гривен в месяц.

В частности, в 2019 году Витренко получил 53,3 млн гривен зарплаты в НАК "Нафтогаз Украины". Еще 2,2 млн гривен он получил в качестве гонорара от "Укрнафты". Об этом свидетельствуют информация, опубликованная в Едином реестре деклараций.

Претендент на кресло министра энергетики владеет двумя квартирами в Киеве: 124 кв. м и 69,8 кв. м. Еще две квартиры в столице (58,5 кв. м и 99,4 кв. м) имеет его жена – Ирина Шафранова-Витренко.

Супруге также принадлежат два авто: Volkswagen Golf Plus (2008) и Range Rover Evoque (2014).

Кроме того, Витренко указал, что имеет 100% акций ООО "Эйвайэй Секьюритиз" на 7,1 млн гривен.

17 декабря Верховная Рада провалила назначение Витренко министром энергетики. Профильный комитет также отклонил его кандидатуру. Однако за Витренко могут проголосовать в качестве заместителя, таким образом, при отсутствии министра он сможет выполнять его обязаности.

НАПК

НАПК

НАПК

Ранее Витренко заявил, что получит государственные облигации на 4 млн долларов, чтобы устранить конфликт интересов при его назначении министром. Таким образом, он не только получит огромную премию, но еще и заработает проценты на ней.

Собеседники OBOZREVATEL в Кабмине сообщали, что бывший топ менеджер "Нафтогаза" накануне голосования получил премию на свой счет в Ощадбанке – 7,290 млн долларов "чистыми" (без учета налогов) – это около 170 млн грн.

Как удалось узнать OBOZREVATEL от собеседников во фракции "Слуга народа", информация о том, что бывший менеджер "Нафтогаза", который судится с экс-работодателем за премию, может занять кресло министра энергетики, вызвала бурную реакцию. Часть энергетических компаний, а вместе с ними и приближенные нардепы не поддерживали кандидатуру Витренко.

"Слуга народа" 15 декабря провела заседание, на котором присутствовал президент Владимир Зеленский. В частности, нардепы заслушали кандидатов на должности в Кабинете министров, среди которых был и Витренко.

На брифинге после заседания глава партии Александр Корниенко рассказал, что окончательные решения касательно кандидатов "слуги народа" по итогам заседания не приняли.

OBOZREVATEL публиковал полный текст заявления Витренко в Печерский суд с требованием о выплате премии.