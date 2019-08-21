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"Преступники и садисты": как террористы отжимали авто в "ЛНР"

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Луганский журналист Сергей Сакадынский заявил, что террористы так называемой ЛНР на блокпостах отжимали дорогие автомобили у жителей оккупированного Луганска.

"Сидели у нас на подвале три парня. Они перегоняли машины из Луганска в Харьков. Недешевые – Jaguar, Range Rover", – сообщил Сакадынский. Соответствующее интервью с журналистом в Twitter опубликовал блогер Денис Казанский.

"С ними ехала хозяйка машин. Их стопанули, машины забрали, хозяйку подержали на подвале и отпустили, а те ребята сидели долго", – отметил Сакадынский.

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По его словам, хозяйка говорила "начальнику тюрьмы": "Давайте вы меня отпустите, а я отдам вам одно авто".

На это террорист "ЛНР" ей ответил, что "не надо предлагать то, что уже наше".

"Сакадынский, посидевший на подвале у "Бэтмена", рассказывает, как боевики "ЛНР" отжимали машины у луганчан. Вся суть "народной республики" в одном эпизоде. Боевики "Л/ДНР" – преступники и садисты, которые ненавидят Донбасс и его жителей", – резюмировал Казанский.

Террористы на блокпостах отжимали дорогие автомобили у жителей оккупированного Луганска

Террористы на блокпостах отжимали дорогие автомобили у жителей оккупированного Луганска

Как сообщал OBOZREVATEL, на неподконтрольных Украине территориях Донбасса после псевдовыборов и перестановки в верхушке группировки террористов "ДНР" реальные рычаги управления экономикой окончательно перешли в структуру "Внешторгсервис".

Соответствующую фирму с югоосетинской регистрацией связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко.  

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Место
Украина Луганск
Теги
Новости ЛНР Луганская область терроризм террористы "ДНР"
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
ну если журналист Тыгыдымский говорит,то так оно и есть ))))
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