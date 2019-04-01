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"Препятствий нет": "Газпром" назвал сроки завершения строительства газопровода Путина

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"Газпром" заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству "Северного потока-2", с помощью которого Россия планирует поставлять газ в Европу в обход Украины.

"Все те заявления, которые делались последнее время, они не соответствуют действительности", – сообщил глава российского газового монополиста Алексей Миллер, передает РБК.

По его словам, прокладка двух ниток газопровода завершиться до конца 2019 года.

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"В общем и целом нет каких-то фатальных юридических препятствий, которые бы позволили нам говорить сейчас о том, что мы можем не завершить строительство "Северного потока-2" до конца 2019 года", – резюмировал Миллер.

"Препятствий нет": "Газпром" назвал сроки завершения строительства газопровода Путина

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

"Препятствий нет": "Газпром" назвал сроки завершения строительства газопровода Путина

​Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля стало известно, что Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".

13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили ужесточение Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.

21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающем ужесточение требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома". При этом изменения к блокировке "Северного потока-2" не приведут.

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Место
Россия
Теги
ГазпромНовости России
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
А тем временем по итогам прошлого года Россия уже даже по части продажи СПГ в Европу существенно обогнала США.
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Весь мир с нами! Маскаляку на гиляку! Народ Крыма, держитесь, мы скоро освободи вас и вы будете жить как мы, европейцы!
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
А вердикт Коболева есть? Без этого не поверю)
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