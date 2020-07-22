Премьер России сказал, что помешало экономике совершить рывок

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что пандемия коронавируса и цены на нефть помешали экономике совершить рывок.

Об этом он сказал выступая с отчетом в Госдуме, передает ТАСС. По его словам, общий объем Фонда национального благосостояния РФ к началу 2020 года составил почти 8 трлн рублей.

"Уровень государственного долга составил 12,3% ВВП, а объем золотовалютных резервов увеличился до $554 млрд", – констатировал он.

Мишустин заявил, что все это создавало хорошие предпосылки для рывка. "Однако в начале года мы столкнулись с мощнейшим вызовом – новой коронавирусной инфекцией", – указал российский премьер.

На его взгляд, ситуация осложнилась и обвальным снижением цен на нефть. "Сочетание таких факторов существенно осложняло обстановку и требовало экстренных и масштабных мер", – отметил глава российского Кабмина.

Как сообщал OBOZREVATEL, доходы России от продажи нефти в мае 2020 года из-за нефтяной войны упали в 2,7 раза по сравнению с маем прошлого года – до $3,6 млрд.

Россия отказалась от планов до 2030 года попасть в первую пятерку самых сильных экономик мира. Спикер президента РФ Дмитрий Песков объяснил это тем, что цели должны быть реалистичными.