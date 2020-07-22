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Премьер России сказал, что помешало экономике совершить рывок

Валентина Гембарская
Валентина Гембарская
Экономика
1,7 т.
Премьер России сказал, что помешало экономике совершить рывок

Мишустин пояснил, почему экономика России не сделала рывок.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что пандемия коронавируса и цены на нефть помешали экономике совершить рывок.

Об этом он сказал выступая с отчетом в Госдуме, передает ТАСС. По его словам, общий объем Фонда национального благосостояния РФ к началу 2020 года составил почти 8 трлн рублей.

"Уровень государственного долга составил 12,3% ВВП, а объем золотовалютных резервов увеличился до $554 млрд", – констатировал он.

Мишустин заявил, что все это создавало хорошие предпосылки для рывка. "Однако в начале года мы столкнулись с мощнейшим вызовом – новой коронавирусной инфекцией", – указал российский премьер.

На его взгляд, ситуация осложнилась и обвальным снижением цен на нефть. "Сочетание таких факторов существенно осложняло обстановку и требовало экстренных и масштабных мер", – отметил глава российского Кабмина.

Как сообщал OBOZREVATEL, доходы России от продажи нефти в мае 2020 года из-за нефтяной войны упали в 2,7 раза по сравнению с маем прошлого года – до $3,6 млрд.

Россия отказалась от планов до 2030 года попасть в первую пятерку самых сильных экономик мира. Спикер президента РФ Дмитрий Песков объяснил это тем, что цели должны быть реалистичными.

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