Премьер Польши заявил, что Россия заполучила мощное оружие за деньги ЕС

Газопровод в обход Украины "Северный поток-2" – это способ платить европейскими деньгами за российское оружие.

Об этом заявил во время дискуссии в Атлантическом совете премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает ТАСС.

"Я не могу сказать, что у нас в Польше присутствует острая антироссийская риторика. Однако есть вещи, которые нам не нравятся. Например, "Северный поток-2", – сказал он, добавив, что, по его мнению, это "плата европейскими деньгами за оружие".

Как утверждает Моравецкий, если Россия исключит Украину из числа поставщиков газа Западной Европе, то сможет оказывать еще большее влияние на нее. "Поэтому "Северный поток" и "Северный поток-2" так опасны для нашего региона. Поэтому мы критикуем за них Германию", – указал глава польского правительства.

США и ряд европейских государств выступают против сооружения газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа. Работы по строительству "Северного потока-2" приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступившие в силу в декабре 2019 года.

Основной является позиция США, санкции которых уже заставили швейцарскую компанию Allseas остановить работы и отозвать свои корабли. В России считают возможным завершить работы с помощью собственных судов, в их числе называют трубоукладчик "Академик Черский" и судно "Фортуна".

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июля Дания, ранее жестко выступавшая против российского газопровода, дала добро использовать трубоукладочные суда с якорями и без них для завершения строительства.

4 августа стало известно, что на решение так и не была подана апелляция. Таким образом Дания окончательно дала согласие на дальнейшее строительство газопровода.