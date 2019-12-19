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19 декабря • обновлено в 14:39
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Михаил Бродский
Михаил Бродский
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Премьер-министр, срочно уйдите в отставку – спасите экономику!

3.5т
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Г- Гончарук. Это Вам не на самокате кататься.

Я, Михаил Бродский, депутат III созыва, экс-глава парламентского комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства, бывший руководитель Госкомпредпринимательства, призываю вас добровольно уйти в отставку.

Последней каплей стало объявление вами внутреннего дефолта: вы запретили часть бюджетных расходов до конца года.

Во-первых, эти ваши действия подпадают под статью 190 УК ( являются нарушением Бюджетного кодекса).

Во-вторых, фактический внутренний дефолт оказался прямым результатом вашей четырехмесячной политики: за этот период недоимка госбюджета достигла рекордных показателей, что является следствием политики "ничего не изменять". Громко объявленные правительством реформы, например, так называемая диджитализация – не что иное, как хайп, бутафория изменений и коррупция.

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За этими декорациями можно увидеть продолжение губительной политики на увеличение сверхдорогих заимствований: вы так увлеклись построением пирамиды ОВГЗ, что обвалили курс на 15%-20%.

Вы всячески поддержали теневую часть экономики, много сделав для того, чтобы предприниматели уменьшили количество уплачиваемых налогов и снизили количество оформленных на работу сотрудников.

Премьер-министр, срочно уйдите в отставку – спасите экономику!

С вами пришли "прозорые" менеджеры на таможню, и служба недовыполнила план на рекордные несколько миллиардов гривен.

Из-за ревальвации гривни много предпринимателей готовы объявить о банкротстве, идут массовые сокращения. Вам скорее всего не известно, но честный, легальный бизнес часто работает с рентабельностью процентов в 10, поэтому 15-процентная дефляция вывела их в зону убыточности.

Поговорите, например, с аграриями, насколько для них обесценился экспорт и подорожал импорт. Бизнес выживает, а ваши коллеги, зодчие всего этого бардака, рисуют себе зарплаты в 300-500 тыс. грн. Вы считаете, что это нормально?

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Я вот тоже считаю ненормальным, что "лифтеры" и "кухарки" пришли к власти и гробят страну, её экономику и наше будущее. Скажу больше: я многое видел, но никогда не думал, что "кухарка" может стать первым министром страны.

Г-н Гончарук! У вас же намного больше данных о ситуации в экономике, вы должны понимать, насколько гибельно сказывается каждый день пребывания при власти возглавляемого вами Кабинета. Поэтому прошу: немедленно уходите. Добровольно… По-европейски!

P. S. Также прошу депутатов отвлечься от дерибана земли и обратить внимание на ситуацию в экономике.

P. P. S. В ближайшее время расскажу об элитарной коррупции в правительстве. Не могу уже терпеть.

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Автор
Михаил Бродский Михаил Бродский
Персоны
Михаил Бродский Алексей Гончарук
Место
Украина Киев
Теги
дефолт Кабинет министров Украины Партия Слуга народа
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Куни Чан
Куни Чан
Арсен приде порядок наведе
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
А что, уважаемый "депутат III созыва, экс-глава... и т.п., бла-бла-бла", у Шоколадного Хряка правительство лучше было?
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Серко Прокоп
Серко Прокоп
_ Зепепупик, Экономика процветала, даже премьеры поднимали миллиарды, Сеня не даст соврать!
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Исаев Денис
Исаев Денис
_ Зепепупик, Я уже написал на эту тему и тут же коммент удалили. Этот неуважаемый депутат владелец этой помойки под названием обоз.
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Чан Джеки
Чан Джеки
И ТОКА С СОБОЙ ЗАБЕРИ ЗЕЛЕНСКОГО С ЕГО ШЕФОМ КО.ВЫ ПРОСТО НЕПОНИМАЕТЕ ЧТО ВОИНЫ ВАМ НЕДАДУТЬ СДЕЛАТЬ С УКРАИНЫ РОССИЮ.
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