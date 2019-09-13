"Прекрасные отношения": Зеленский рассказал о сотрудничестве с США

Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины прекрасные отношения с Соединенными Штатам.

К такому выводу глава государства пришел после того, как Вашингтон разблокировал военную и финансовую помощь для Киева, свидетельствует его заявление на конференции YES (Ялтинская европейская стратегия).

"Теперь вместо заблокированных 250 млн долларов – у нас будет 140 млн и 250 млн", – подчеркнул Зеленский

"Поэтому я действительно думаю, что мы идем в правильном направлении и у нас сейчас правильные отношения со стратегическим партнером США. Я благодарен им за помощь", – резюмировал президент.

Напомним, 28 июля стало известно, что сенат Конгресса США одобрил проект военного бюджета, который предусматривает $300 млн (7,8 млрд грн) военной помощи Украине.

Из этой суммы $100 млн доступны для летального вооружения. Проект направлен на предоставление Украине ракет для систем береговой охраны и противокорабельных ракет.

В Палате представителей Конгресса рассматривалась своя версия проекта оборонного бюджета, которая предусматривает выделение Украине $250 млн военной помощи.

До этого экономический советник посольства США в Киеве Джон Шютте сообщил, что в 2019 году Украина получит от Штатов 695 миллионов долларов технической помощи на программы по безопасности и обороне, борьбу с коррупцией, реформу энергосектора, охрану труда и гуманитарную помощь.

Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за помощь

Как сообщал OBOZREVATEL, Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер ранее объявил, что Украина может получить летальное оружие для самозащиты как в пределах принятого Конгрессом финансирования, так и в рамках прямых закупок.

12 сентября Администрация президента США Дональда Трампа решила разблокировать выделение военной помощи Украине. Такое решение было принято за несколько часов до обсуждения поправки в закон о расходах на оборону.

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