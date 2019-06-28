Преемница Меркель неожиданно поменяла позицию по России: что сказала

Глава немецкой партии Христианско-демократический союз Аннеґрет Крамп-Карренбауэр стала на защиту продолжения экономических санкций ЕС против России.

Такое заявление она сделала в ответ на критику этого шага и требования ослабление ограничительных мер, которые звучат от представителей бизнеса, передает DW.

"Я знаю, что экономические санкции - тяжелые для многих компаний. Но, честно говоря, мне еще никто не назвал лучшей альтернативы, кроме того, что мы пожимаем плечами и говорим: ну что ж, тогда так и будет", - сказала Крамп-Карренбауэр на встрече с владельцами семейных предприятий в Берлине.

По ее словам, аннексировав Крым, а также своей агрессией на Донбассе Россия нарушила международное право, и ЕС не мог это просто принять.

Крамп-Карренбауэр и Меркель

Кроме того, политик резко раскритиковала действия России и назвала власть этого государства "режимом". "Я чувствую определенную сдержанность по отношению к стране и прежде всего в отношении режима, который, как мы знаем, всеми силами пытается дестабилизировать нашу политическую систему в Европе и здесь в Германии, используя цифровые технологии и распространяя фейковые новости, которые раньше мы называли пропагандой", - подчеркнула глава немецких консерваторов.

Стоит отметить, что ранее Крамп-Карренбауэр в спорах вокруг строительства газопровода "Северный поток-2" поддержала сторонников российского проекта.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 июня Совет ЕС принял решение продлить введенные еще 2014 санкции против России. Согласно принятому решению, секторальные экономические ограничительные меры ЕС против отдельных отраслей российской экономики будут продолжаться по меньшей мере до 31 января 2020 года.

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