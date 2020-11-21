Представители бизнеса назвали главные ожидания от Национальной экономической стратегии-2030

Представители бизнеса определили свои главные ожидания от Национальной экономической стратегии-2030, работа над разработкой которой сегодня продолжается, передает Экономическая правда.

"Национальная экономическая стратегия – это способ создать благоприятный бизнес-климат в стране. С начала года у представителей бизнеса было несколько встреч, результатом которых стали проект "Национальной экономической стратегии" и "Экономический аудит Украины". Бизнес должен иметь надежду, что этот документ будет финализирован и одобрен правительством как базовая экономическая стратегия Украины до 2030 года", – отметил владелец Укр-Китай Коммуникейшн Вячеслав Лысенко.

В свою очередь основатель одного из крупнейших ИТ-операторов Украины Intecracy group Юрий Сивицкий отметил, что в Национальной экономической стратегии нужно сделать акцент на развитии частно-публичного партнерства и программно-проектного подхода, а после принятия документа ввести эффективный контроль над реализацией документа.

"Бесспорный позитив появления этой стратегии – она объединила ведущие бизнес-ассоциации, которые поверили в модель, предложенную инициативной группой. Важный момент, мы можем написать идеальную стратегию, но если некому будет отслеживать ее выполнение – это нивелирует всю идею. Поэтому после внедрения этой дорожной карты смысл проводить постоянные сессии стратегирование, "сверять часы" – движемся ли мы в том направлении, которое заложили в начале", – считает Сивицкий.

О важности существования такой стратегии акцентировал и председатель ВОО Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе. По его словам представители Ассоциации в течение последних 3 месяцев участвуют в процессах подготовки стратегии Украины.

"Например, в рабочей группе "Верховенство права" предоставили предложения по имплементации законодательства по созданию БЭБ, и почти все они были отражены в документе. Сегодня, в период карантина, очень нужна именно пошаговая инструкция: что должно сделать правительство, чтобы экономика страны не скатилась назад так, что восстанавливать ее придется в течение многих лет, чтобы не потерять тот потенциал материальных и трудовых ресурсов, который есть у страны сейчас", – говорит Катамадзе.

Напомним, презентация экономического аудита страны и векторов экономического развития до 2030 года состоялась 6 ноября. Как отметил Денис Шмыгаль, аудит и экономические векторы станут основой для разработки "Национальной экономической стратегии 2030", которая будет представлена позже. Задачу правительству предоставить аудит и векторы экономического развития поставил президент Владимир Зеленский во время своего ежегодного послания к парламенту две недели назад.