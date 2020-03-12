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12 марта • обновлено в 10:32
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Предсказавший кризис 2008 года экономист предрек новую катастрофу в мире

1.3т
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Американский экономист Джесси Коломбо заявил, что мир ждет мощный финансовый кризис.

Аналитику удалось предсказать кризис 2008 года. Сейчас Коломбо считает, что новые проблемы мировой экономики могут оказаться более значительными. Об этом пишет Independent.

"Мы уже шли к рецессии до того, как кто-либо слышал о коронавирусе", – отметил Коломбо.

По его словам, распространение эпидемии может стать спусковым механизмом для нового кризиса.

Коломбо указал на существование "пузырей" на рынках европейской недвижимости, американских акций и других, которые могут лопнуть в любой момент.

Аналитик подчеркнул, что кризис 2020 года может оказаться сильнее прошлого, поскольку общий объем долговых обязательств в разных сегментах вырос почти на сто триллионов долларов.

Американский экономист Джесси Коломбо заявил, что мир ждет мощный финансовый кризис

Американский экономист Джесси Коломбо заявил, что мир ждет мощный финансовый кризис

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МВФ Кристалина Георгиева считает, что эпидемия коронавируса из региональной уже превратилась в глобальную проблему, так как охватила треть всех стран.

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Автор
Виктор Калиненко
Темы
Коронавирус Мировой финансовый кризис
Место
США
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