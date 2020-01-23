Глава Общественных советов при ГФС и Минфине скрыл квартиру в Киеве? Вскрылись новые факты

Председатель Общественных советов при Государственной фискальной службе и Министерстве финансов Дмитрий Алексеенко пользовался квартирой в Киеве площадью 89,9 м2, которая официально принадлежит коллекторской компании.

Об этом свидетельствуют данные декларации о доходах, которую Алексеенко как тогда еще кандидат на должность председателя ГНС 4 апреля 2019 года подавал в Национальное агентство по предупреждению коррупции. При этом свое право пользования председатель совета отмечал выборочно – в одной из деклараций сообщил об этом, а в другой не указал.

Согласно декларации, Алексеенко приобрел право на объект недвижимости в Киеве 16 сентября 2017 года. Вместе с тем в декларациях, которые опубликовал Алексеенко ранее, а именно 29 марта 2018, а также 29 марта 2019, данная квартира не упоминалась.

Интересно, что право собственности на жилье указано в декларации, как "иное право пользования", "хранение вещественных доказательств по уголовному делу".

ООО "Кей-коллект", которая является собственником жилья Алексеенко, согласно информации аналитической системы YouControl, обладает в целом 2551 объектами недвижимости. По информации СМИ, компания выселяет должников банков из их жилья.

Бенефициарами ООО "Кей-коллект" является кипрский офшор "Проматек Лимитед" и иностранцы Алекс Мунтяну и Камил Гоца, что в свое время имели отношение к компании Dragon Capital, а теперь, согласно информации в СМИ, управляют региональным фондом прямых инвестиций 4i Capital Partners.

Примечательно, что в собственности Алексеенко, кроме квартиры в Киеве, которую он "забыл" задекларировать, находится "всего" мизерная доля (0,2%) квартиры общей площадью 70,1%, которая находится в г. Угледар Донецкой области.

В своей декларации за 2018 он декларирует корпоративные права на ООО "АКГ "Эксперт", ООО АФ" Эксперт "и ООО" Стандарт-аудит "(50% от общего капитала). Указанная стоимость компаний в денежном выражении - 800 тыс грн, 300 тыс грн, а также 90352,50 грн соответственно.

Сейчас компания Алексеенко ООО "АКГ "Эксперт" находится в состоянии прекращения, имеющего налоговый долг на общую сумму 191 тыс 253 грн (по состоянию на 01.12.2019), а также аннулировано свидетельство плательщика НДС (31.01.2018).

В 2018 году зарплата декларанта в ООО АФ "Эксперт" составила 44 тыс 676 грн, а в ООО "Стандарт-аудит" - 11 тыс 400. В месяц получается около 4700 грн. Зарплата жены за год - 38 тыс 400 грн.

При этом, стоит отметить, что, согласно декларации, больше никаких доходов, транспортных средств, материальных активов, в том числе наличных средств или сбережений на банковских счетах, как у него, так и у его семьи (жена и двое детей) – нет.

Конечно, правовые основания для привлечения к ответственности Алексеенко отсутствуют, поскольку он не является должностным лицом, однако приведенные выше факты заставляют задуматься над добродетелью главы этих важных общественных органов. Добавим, что недавно Алексеенко стал председательствующим на учредительном собрании гражданского совета Государственной налоговой службы, то есть на достигнутом он останавливаться не собирается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале января стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году получил около 5 млн грн прибыли от деятельности студии "Квартал 95". Об этом свидетельствуют данные в его декларации о доходах.

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