Предпринимателям в Украине раздадут по 2000 гривен на детей: какие документы нужны

В Украине физические лица-предприниматели I и II групп могут получить от государства пособие на детей до 10 лет на период карантина. Выплата составит от 1770 до 2218 грн в месяц.

Как сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, за деньгами можно обратиться до 31 декабря. При этом, те украинцы, которые получали помощь в мае-августе 2020 года будут получать ее и в дальнейшем.

Те, кто раньше не обращался за получением помощи, должны это сделать до 15 декабря. Предприниматели могут предоставить необходимые документы в управление социальной защиты населения по месту жительства.

Перечень документов:

заявление, которое состоит из персональных данных заявителя, данных о детях и данных для перечисления средств;

копии свидетельств о рождении детей до 10 лет;

справка из Пенсионного фонда Украины об уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (индивидуальные сведения о застрахованном лице по форме ОК-7);

копия документа, подтверждающего право на постоянное проживание в Украине (для иностранцев и лиц без гражданства);

копия решения об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком).

В частности, заполнить электронное заявление можно по ссылке с фотокопиями необходимых документов.

Сколько денег будут платить

Сумма помощи установлена в размере прожиточного минимума для детей соответствующих возрастных групп по состоянию на 1 января 2020 года, и выплачивается ежемесячно за полный месяц.

По состоянию на 1 января 2020 года размер прожиточного минимума составляет:

на детей в возрасте до 6 лет – 1779,00 грн,

от 6 до 10 лет – 2218,00 грн.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что семьям физических лиц-предпринимателей, которые вынуждены ограничить свою работу из-за карантина, выплатят по две тысячи гривен на ребенка.

Общее финансирование украинских семей по этой программе составит 1 млрд гривен.

На какую еще помощь можно рассчитывать украинцам

Более миллиона украинцев, которые приостановили работу на время карантина из-за пандемии коронавируса, получат финансовую помощь в приложении "Дія".

Предприниматели и работники получат помощь от государства в размере восьми тысяч гривен. Общий объем по этому направлению составит 10 млрд гривен.

Помощь получат работники или физическое лицо-предприниматель (ФЛП), если ее работодатель подпадает под одну из шести категорий классификатора видов экономической деятельности (КВЭД):

47 – Розничная торговля (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами)

55 – Временное размещение

56 – Деятельность по обеспечению блюдами и напитками

59.14 – Демонстрация кинофильмов

90 – Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений

93 – Деятельность в сфере спорта, организации отдыха

Напомним, в Украине намерены ввести жесткий карантин, но без локдауна, с первых дней января 2021 года. До конца декабря 2020-го усиливать карантин не собираются.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение налоговых каникул для физлиц-предпринимателей на время карантина и единовременную выплату в размере 8000 гривен.

Он также заявил, что украинцем аннулируют налоговый долг, если его сумма меньше 3060 гривен. Нововведение коснется почти 4 млн украинцев. При этом этот год страна может закончить с бюджетным дефицитом в 150 млрд грн.