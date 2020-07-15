"Предприниматели получат по е-баллу": в России оконфузились в прямом эфире

В России руководитель одной из общественных организаций, рассказывая, как стать предпринимателем, попал в неловкую ситуацию, заявив, что после уплаты налогов человек "получит по е-баллу".

Случай произошел в прямом эфире ютуб-канала "Мой бизнес". Руководитель Бюро по защите предпринимателей общественной организации "Опоры России" Михаил Николаев объяснял, как самозанятым гражданам платить налоги, чтобы у госорганов не возникало к ним вопросов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Самозанятый, когда заплатит налог с 2 млн 400 тыс. рублей, в пенсионный фонд, у него не будет никаких отчислений. Он может сделать это самостоятельно, за дополнительные деньги, если он хочет, чтобы у него начислялись е-баллы. Если хочет, чтобы баллы были, должен зарегистрироваться и заплатить. Тогда получит каждый гражданин по е-баллу", – сказал Николаев.

Собеседницы Николаева засмеялись, однако он, не заметив двусмысленности фразы, продолжил свои объяснения.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин предложил обложить налогом в 13% доходы по вкладам россиян, общий размер которых превышает 1 млн рублей (около 320 тыс. гривен).

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